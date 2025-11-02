A remuneração de Consultor de Gestão in United States na Workday varia de $138K por year para P3 a $257K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $205K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$138K
$113K
$7.8K
$17K
P4
$191K
$142K
$26.2K
$22.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)