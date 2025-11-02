Diretório de Empresas
Workday
Workday Tecnólogo da Informação (TI) Salários

A remuneração de Tecnólogo da Informação (TI) na Workday totaliza $187K por year para P3. O pacote de remuneração mediano year totaliza $165K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$187K
$162K
$25K
$0
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Workday situa-se numa remuneração total anual de $503,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Workday para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é $188,000.

Outros Recursos