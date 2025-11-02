A remuneração de Cientista de Dados in United States na Workday varia de $130K por year para P2 a $284K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $295K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$130K
$111K
$19K
$0
P3
$207K
$136K
$58K
$13.3K
P4
$284K
$187K
$83.5K
$12.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)