Workday Gestor de Operações de Negócio Salários

A remuneração total média de Gestor de Operações de Negócio na Workday varia de PLN 200K a PLN 280K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Operações de Negócio na Workday situa-se numa remuneração total anual de PLN 280,041. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Workday para a função de Gestor de Operações de Negócio é PLN 200,030.

