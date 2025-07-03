Diretório de Empresas
Wittur Elevator Components
Wittur Elevator Components Salários

O salário mediano da Wittur Elevator Components é $65,398 para um Engenheiro Mecânico . O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wittur Elevator Components. Última atualização: 11/19/2025

Engenheiro Mecânico
$65.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Wittur Elevator Components é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $65,398. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Wittur Elevator Components é $65,398.

