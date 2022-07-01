Diretório de Empresas
Wisk
Wisk Salários

O salário da Wisk varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $232,155 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wisk. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $176K
Engenheiro Aeroespacial
$153K
Engenheiro de Hardware
$232K

Recursos Humanos
$133K
Engenheiro Mecânico
$216K
Designer de Produto
$101K
Perguntas Frequentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Wisk es Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $232,155. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Wisk es $164,130.

