WisdomTree
WisdomTree Salários

O salário da WisdomTree varia de $85,570 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $338,300 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WisdomTree. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Assistente Administrativo
$85.6K
Analista de Negócio
$151K
Analista de Dados
$87.4K

Gestor de Produto
$338K
Perguntas Frequentes

