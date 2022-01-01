Willis Towers Watson Salários

Diretório de Empresas
O salário da Willis Towers Watson varia de $19,281 em remuneração total por ano para um Cybersecurity Analyst na extremidade inferior a $227,515 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Willis Towers Watson. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Actuário
Median $123K
Analista de Negócio
Median $65K
Consultor de Gestão
Median $90K

Gestor de Produto
Median $107K
Desenvolvimento de Negócio
$46.5K
Atendimento ao Cliente
$69.7K
Cientista de Dados
$41.7K
Gestor de Projecto
$79K
Vendas
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Engenheiro de Software
$54.1K
Gestor de Engenharia de Software
Median $120K
Arquitecto de Soluções
$228K
Recompensas Totais
$81.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Willis Towers Watson é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $227,515. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Willis Towers Watson é $74,339.

Outros Recursos