Diretório de Empresas
Wildlife Studios
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Wildlife Studios Salários

O salário da Wildlife Studios varia de $19,813 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $767,820 para um Gestor de Design de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wildlife Studios. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $19.8K

Engenheiro de Software de Videojogos

Gestor de Engenharia de Software
Median $108K
Analista de Negócio
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Analista de Dados
$39.5K
Cientista de Dados
$177K
Designer de Produto
$23.2K
Gestor de Design de Produto
$768K
Gestor de Produto
$26.1K
Gestor de Programa
$105K
Gestor de Projecto
$130K
Recrutador
$22.3K
Arquitecto de Soluções
$23.1K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Wildlife Studios é Gestor de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $767,820. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Wildlife Studios é $41,538.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Wildlife Studios

Empresas Relacionadas

  • Playrix
  • VGW
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos