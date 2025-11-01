Diretório de Empresas
Westlake Chemical
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Westlake Chemical Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na Westlake Chemical totaliza $177K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Westlake Chemical. Última atualização: 11/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Total por ano
$177K
Nível
L3
Base
$150K
Stock (/yr)
$7K
Bónus
$20K
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Westlake Chemical?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Westlake Chemical in United States situa-se numa remuneração total anual de $185,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Westlake Chemical para a função de Cientista de Dados in United States é $177,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Westlake Chemical

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Uber
  • Apple
  • Airbnb
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos