O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na Western Union totaliza ₹2.72M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Western Union. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano Western Union Senior Decision. Scientist Pune, MH, India Total por ano ₹2.72M Nível - Base ₹2.51M Stock (/yr) ₹0 Bónus ₹210K Anos na empresa 3 Anos Anos exp 8 Anos

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Nenhum salário encontrado

