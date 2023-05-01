WEKA Salários

Diretório de Empresas
WEKA
O salário da WEKA varia de $145,884 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $323,375 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WEKA. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $146K
Desenvolvimento de Negócio
$323K
Vendas
$225K

Gestor de Engenharia de Software
$322K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na WEKA é Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $323,375. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na WEKA é $273,905.

Outros Recursos