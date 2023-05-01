WEKA Salários

O salário da WEKA varia de $145,884 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $323,375 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WEKA . Última atualização: 9/20/2025