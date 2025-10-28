Diretório de Empresas
WEBB Traders
WEBB Traders Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Netherlands mediano de Engenheiro de Software na WEBB Traders totaliza €93.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da WEBB Traders. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por ano
€93.8K
Nível
Junior
Base
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€23.5K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na WEBB Traders in Netherlands situa-se numa remuneração total anual de €103,782. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na WEBB Traders para a função de Engenheiro de Software in Netherlands é €93,847.

