A remuneração de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area na Waymo varia de PLN 80.1K por year para L3 a PLN 97.1K por year para L4. O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano year totaliza PLN 87K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Waymo. Última atualização: 9/30/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L3 ( Nível de Entrada ) PLN 80.1K PLN 53.4K PLN 17.6K PLN 9.2K L4 PLN 97.1K PLN 64.9K PLN 24K PLN 8.2K L5 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Ver 3 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações WMU Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.08 % mensal ) WMUs are Waymo's version of RSUs

Qual é o calendário de aquisição na Waymo ?

