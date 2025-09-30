Diretório de Empresas
Waymo
Waymo Engenheiro de Software Salários em Warsaw Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area na Waymo varia de PLN 80.1K por year para L3 a PLN 97.1K por year para L4. O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano year totaliza PLN 87K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Waymo. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
(Nível de Entrada)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
WMU

Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Sistemas

Investigador Científico

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Waymo in Warsaw Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de PLN 112,939. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Waymo para a função de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area é PLN 87,756.

