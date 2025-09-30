Diretório de Empresas
Waymo
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Programa

  • Todos os Salários de Gestor de Programa

  • San Francisco Bay Area

Waymo Gestor de Programa Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Gestor de Programa na Waymo totaliza $194K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Waymo. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Total por ano
$194K
Nível
L4
Base
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bónus
$21.8K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Waymo?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
WMU

Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Programa verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa na Waymo in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $332,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Waymo para a função de Gestor de Programa in San Francisco Bay Area é $228,500.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Waymo

Empresas Relacionadas

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos