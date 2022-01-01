Diretório de Empresas
Waymo
Waymo Salários

O salário da Waymo varia de $59,623 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $950,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Waymo. Última atualização: 8/28/2025

$160K

Engenheiro de Software
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Sistemas

Investigador Científico

Gestor de Programa Técnico
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Cientista de Dados
L4 $255K
L5 $339K

Engenheiro de Hardware
L5 $394K
L6 $479K
Gestor de Produto
Median $418K
Gestor de Engenharia de Software
Median $950K
Gestor de Programa
Median $194K
Recursos Humanos
Median $145K
Recrutador
Median $173K
Engenheiro Mecânico
Median $378K
Contabilista
$98K

Contabilista Técnico

Gestor de Operações de Negócio
$358K
Analista de Negócio
$392K
Desenvolvimento de Negócio
$510K
Gestor de Ciência de Dados
$390K
Analista Financeiro
$265K
Tecnólogo de Informação (TI)
$59.6K
Operações de Marketing
$209K
Designer de Produto
$118K
Gestor de Projecto
$543K
Investigador de UX
$125K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
WMU

Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Waymo é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $950,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Waymo é $338,893.

