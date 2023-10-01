Diretório de Empresas
Wadhwani AI
Wadhwani AI Salários

O salário da Wadhwani AI varia de $13,918 em remuneração total por ano para um Capitalista de Risco na extremidade inferior a $153,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wadhwani AI. Última atualização: 11/13/2025

Cientista de Dados
Median $33.4K
Engenheiro de Software
$153K
Capitalista de Risco
$13.9K

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Wadhwani AI é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $153,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Wadhwani AI é $33,372.

Outros Recursos