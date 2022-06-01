Wachter Salários

O salário da Wachter varia de $69,650 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $119,400 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wachter . Última atualização: 11/13/2025