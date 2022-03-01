Diretório de Empresas
VVDN Technologies
VVDN Technologies Salários

O salário da VVDN Technologies varia de $1,172 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $122,400 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VVDN Technologies. Última atualização: 11/13/2025

Engenheiro de Software
Median $100K
Engenheiro de Hardware
$1.2K
Designer de Produto
$4.6K

Gestor de Produto
$122K
Arquiteto de Soluções
$39.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na VVDN Technologies é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $122,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VVDN Technologies é $39,689.

Outros Recursos