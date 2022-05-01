Diretório de Empresas
VTEX
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

VTEX Salários

O salário da VTEX varia de $30,845 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $215,070 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VTEX. Última atualização: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Consultor de Gestão
$84.1K
Marketing
$80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Designer de Produto
$51.6K
Gestor de Produto
$60K
Vendas
$215K
Gestor de Engenharia de Software
$212K
Arquiteto de Soluções
$66.5K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na VTEX é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $215,070. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VTEX é $66,455.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para VTEX

Empresas Relacionadas

  • HackerRank
  • Joveo
  • Click Travel
  • Rocket Lawyer
  • SmartRecruiters
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos