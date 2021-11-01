VTB Salários

Diretório de Empresas
O salário da VTB varia de $23,780 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $165,340 para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VTB. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $41.3K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $32.8K
Arquitecto de Soluções
Median $83.8K

Designer de Produto
Median $44.9K
Gestor de Projecto
Median $40.3K
Analista de Negócio
Median $41.1K
Gestor de Produto
Median $54K
Analista de Dados
$23.8K
Analista Financeiro
$44.9K
Recursos Humanos
$89.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
$165K
Marketing
$52.7K
Vendas
$34.1K
Gestor de Programa Técnico
$128K
Capitalista de Risco
$117K
