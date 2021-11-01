VTB Salários

O salário da VTB varia de $23,780 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $165,340 para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VTB . Última atualização: 9/11/2025