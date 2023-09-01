Diretório de Empresas
Voltela
    Voltela is a company that provides guaranteed network connectivity for unlimited safety of autonomous drone operations using off the shelf communication hardware and proprietary software solutions.

    voltela.com
    2021
    5
    $0-$1M
