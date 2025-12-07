Diretório de Empresas
A remuneração total média de Operações de Negócio na Volaris Group varia de CA$93.4K a CA$136K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Volaris Group. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$77K - $89.4K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$67.9K$77K$89.4K$98.5K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Volaris Group?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Negócio na Volaris Group situa-se numa remuneração total anual de CA$135,555. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Volaris Group para a função de Operações de Negócio é CA$93,408.

Outros Recursos

