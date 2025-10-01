Diretório de Empresas
VMware
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • New York City Area

VMware Engenheiro de Software Salários em New York City Area

A remuneração de Engenheiro de Software in New York City Area na VMware varia de $133K por year para P1 a $295K por year para Staff Engineer 1. O pacote de remuneração in New York City Area mediano year totaliza $184K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
P1(Nível de Entrada)
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
P2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
P3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
P4
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na VMware in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $295,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VMware para a função de Engenheiro de Software in New York City Area é $155,000.

