A remuneração de Engenheiro de Software in Ireland na VMware varia de €85.7K por year para P1 a €176K por year para Staff Engineer 1. O pacote de remuneração in Ireland mediano year totaliza €130K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)
