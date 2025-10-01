A remuneração de Engenheiro de Software in India na VMware varia de ₹2.38M por year para P1 a ₹8.43M por year para Senior Staff Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹5.14M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título