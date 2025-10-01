Diretório de Empresas
VMware
VMware Engenheiro de Software Salários em China

A remuneração de Engenheiro de Software in China na VMware varia de CN¥50K por year para P2 a CN¥144K por year para Staff Engineer 1. O pacote de remuneração in China mediano year totaliza CN¥77.6K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
P1(Nível de Entrada)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na VMware in China situa-se numa remuneração total anual de CN¥182,747. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VMware para a função de Engenheiro de Software in China é CN¥67,288.

Outros Recursos