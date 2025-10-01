Diretório de Empresas
VMware
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Atlanta Area

VMware Engenheiro de Software Salários em Atlanta Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Atlanta Area na VMware varia de $124K por year para P1 a $312K por year para Staff Engineer 2. O pacote de remuneração in Atlanta Area mediano year totaliza $209K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
P1(Nível de Entrada)
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
P2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
P3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
P4
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at VMware in Atlanta Area sits at a yearly total compensation of $311,530. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Engenheiro de Software role in Atlanta Area is $163,000.

Outros Recursos