A remuneração de Engenheiro de Software in Atlanta Area na VMware varia de $124K por year para P1 a $312K por year para Staff Engineer 2. O pacote de remuneração in Atlanta Area mediano year totaliza $209K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)
