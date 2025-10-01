VMware Gestor de Produto Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Gestor de Produto in Greater Bengaluru na VMware varia de ₹3.61M por year para P3 a ₹13.27M por year para P6. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹6.29M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P3 Product Manager ₹3.61M ₹3.12M ₹283K ₹208K P4 Sr. Product Manager ₹7.14M ₹5.15M ₹1.58M ₹413K P5 Product Line Manager ₹11.43M ₹6.88M ₹3.46M ₹1.08M P6 Sr. Product Line Manager ₹13.27M ₹8.27M ₹3.3M ₹1.69M Ver 2 Mais Níveis

₹13.95M Seja Remunerado, Não Enganado Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais

​ Filtro de Tabela Subscrever Adicionar Adicionar Remuneração Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 12.50 % semestral )

Qual é o calendário de aquisição na VMware ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Subscrever ofertas Gestor de Produto verificadas . Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais → Introduza o Seu E-mail Introduza o Seu E-mail Subscrever Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.