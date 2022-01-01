Diretório de Empresas
VK
VK Salários

O salário da VK varia de $16,887 em remuneração total por ano para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade inferior a $201,000 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VK. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Engenheiro iOS

Engenheiro Android

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Cientista de Dados
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Gestor de Produto
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Analista de Dados
Median $39K
Gestor de Engenharia de Software
Median $80.2K
Designer de Produto
Median $36.6K

Designer UI

Gestor de Projecto
Median $45.4K
Analista de Cibersegurança
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Gestor de Operações de Negócio
$16.9K
Analista de Negócio
$18.2K
Desenvolvimento de Negócio
$47.2K
Gestor de Ciência de Dados
$201K
Engenheiro de Hardware
$101K
Recursos Humanos
$31.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
$47K
Jurídico
$32K
Recrutador
$37.3K
Arquitecto de Soluções
$62.6K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$70.2K
Investigador de UX
$34.7K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na VK, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na VK é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VK é $42,804.

