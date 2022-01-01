VK Salários

O salário da VK varia de $16,887 em remuneração total por ano para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade inferior a $201,000 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VK. Última atualização: 9/16/2025
Engenheiro iOS
Engenheiro Android
Engenheiro de Software Mobile
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro DevOps
Engenheiro de Fiabilidade de Site
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VK, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.