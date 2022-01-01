VK Salários

O salário da VK varia de $16,887 em remuneração total por ano para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade inferior a $201,000 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VK . Última atualização: 9/16/2025