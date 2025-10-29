Diretório de Empresas
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Vivian Health Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Designer de Produto na Vivian Health totaliza $221K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Vivian Health. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Total por ano
$221K
Nível
-
Base
$193K
Stock (/yr)
$16K
Bónus
$12K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na Vivian Health?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Vivian Health in United States situa-se numa remuneração total anual de $230,640. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Vivian Health para a função de Designer de Produto in United States é $201,000.

