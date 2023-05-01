Diretório de Empresas
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Salários

O salário da Visual Data Media Services varia de $32,249 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $110,550 para um Analista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Visual Data Media Services. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Analista de Dados
$111K
Operações de Marketing
$45.7K
Vendas
$79.6K

Engenheiro de Software
$32.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Visual Data Media Services é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $110,550. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Visual Data Media Services é $62,653.

Outros Recursos