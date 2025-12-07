Diretório de Empresas
Visai Labs
Visai Labs Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in India na Visai Labs varia de ₹346K a ₹502K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Visai Labs. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$4.5K - $5.2K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Visai Labs?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Visai Labs in India situa-se numa remuneração total anual de ₹502,267. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Visai Labs para a função de Marketing in India é ₹346,100.

Outros Recursos

