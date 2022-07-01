Diretório de Empresas
Virta Health
Virta Health Salários

O salário mediano da Virta Health é $215,000 para um Engenheiro de Software . O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Virta Health. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $215K

Engenheiro de Software Backend

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Virta Health, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Virta Health é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $215,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Virta Health é $215,000.

