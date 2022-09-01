Diretório de Empresas
Virginia Tech
Virginia Tech Salários

O salário da Virginia Tech varia de $33,150 em remuneração total por ano para um Engenheiro Biomédico na extremidade inferior a $91,540 para um Engenheiro de Materiais na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Virginia Tech. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Cientista de Dados
Median $68.6K

Engenheiro de Hardware
Median $42K
Engenheiro Biomédico
$33.2K
Engenheiro Químico
$51K

Engenheiro de Investigação

Tecnólogo de Informação (TI)
$78K
Engenheiro de Materiais
$91.5K
Arquitecto de Soluções
$75.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Virginia Tech é Engenheiro de Materiais at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $91,540. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Virginia Tech é $68,640.

