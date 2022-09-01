Virginia Tech Salários

O salário da Virginia Tech varia de $33,150 em remuneração total por ano para um Engenheiro Biomédico na extremidade inferior a $91,540 para um Engenheiro de Materiais na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Virginia Tech . Última atualização: 9/2/2025