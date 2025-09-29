Diretório de Empresas
Virgin Hyperloop
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Virgin Hyperloop Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Virgin Hyperloop totaliza $195K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Virgin Hyperloop. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Virgin Hyperloop
Software Engineer
Los Angeles, CA
Total por ano
$195K
Nível
L5
Base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$20K
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Virgin Hyperloop?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Virgin Hyperloop in United States situa-se numa remuneração total anual de $220,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Virgin Hyperloop para a função de Engenheiro de Software in United States é $153,985.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Virgin Hyperloop

Empresas Relacionadas

  • Pluralsight
  • Zumper
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos