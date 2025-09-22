Diretório de Empresas
Vinted
Vinted Desenvolvimento de Negócio Salários

A remuneração total média de Desenvolvimento de Negócio in Lithuania na Vinted varia de €52.8K a €76.7K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Vinted. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

€141K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Vinted, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento de Negócio na Vinted in Lithuania situa-se numa remuneração total anual de €76,675. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Vinted para a função de Desenvolvimento de Negócio in Lithuania é €52,835.

