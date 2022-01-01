Diretório de Empresas
Vineti
Vineti Salários

O salário da Vineti varia de $36,246 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $238,800 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vineti. Última atualização: 10/9/2025

$160K

Designer de Produto
$239K
Gestor de Produto
$36.2K
Engenheiro de Software
$99.5K

Gestor de Programa Técnico
$99.5K
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Vineti é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $238,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Vineti é $99,500.

