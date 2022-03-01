Diretório de Empresas
VideoAmp
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

VideoAmp Salários

O salário da VideoAmp varia de $135,000 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $293,460 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VideoAmp. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $176K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Vendas
Median $135K
Gestor de Produto
Median $175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Cientista de Dados
$169K
Gestor de Engenharia de Software
$293K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na VideoAmp é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $293,460. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VideoAmp é $175,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para VideoAmp

Empresas Relacionadas

  • Bluecore
  • Amobee
  • Conductor
  • Clarifai
  • Gong
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos