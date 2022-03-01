VideoAmp Salários

O salário da VideoAmp varia de $135,000 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $293,460 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VideoAmp . Última atualização: 9/6/2025