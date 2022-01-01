ViacomCBS Salários

O salário da ViacomCBS varia de $61,762 em remuneração total por ano para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade inferior a $413,055 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ViacomCBS . Última atualização: 8/29/2025