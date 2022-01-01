Diretório de Empresas
ViacomCBS
ViacomCBS Salários

O salário da ViacomCBS varia de $61,762 em remuneração total por ano para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade inferior a $413,055 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ViacomCBS. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Gestor de Produto
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Gestor de Engenharia de Software
Median $307K

Analista de Negócio
Median $134K
Analista de Dados
Median $121K
Cientista de Dados
Median $209K
Designer de Produto
Median $160K
Arquitecto de Soluções
Median $213K

Arquiteto de Dados

Marketing
Median $118K
Gestor de Programa
Median $150K
Gestor de Projecto
Median $105K
Analista Financeiro
Median $110K
Contabilista
$79.7K
Gestor de Operações de Negócio
$61.8K
Desenvolvimento de Negócio
$328K
Copywriter
$92.5K
Recursos Humanos
$413K
Jurídico
$131K
Consultor de Gestão
$134K
Operações de Marketing
$99.5K
Gestor de Design de Produto
$209K
Recrutador
Median $100K
Vendas
$221K
Analista de Cibersegurança
$133K
Gestor de Programa Técnico
$101K
Cronograma de Aquisição

33.33%

ANO 1

33.33%

ANO 2

33.33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na ViacomCBS, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.33% adquire-se no 1st-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire-se no 2nd-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire-se no 3rd-ANO (33.33% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ViacomCBS é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $413,055. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ViacomCBS é $134,200.

