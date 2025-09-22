Diretório de Empresas
A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in United States na Verkada varia de $446K a $609K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$478K - $578K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$446K$478K$578K$609K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

30%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (3.33% mensal)

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (2.50% mensal)



Perguntas Frequentes

