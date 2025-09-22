Diretório de Empresas
Verkada
Verkada Engenheiro de Vendas Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Vendas in United States na Verkada varia de $84K a $117K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$90K - $106K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$84K$90K$106K$117K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

30%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (3.33% mensal)

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (2.50% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Vendas na Verkada in United States situa-se numa remuneração total anual de $117,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Verkada para a função de Engenheiro de Vendas in United States é $84,000.

