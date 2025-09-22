O pacote de remuneração mediano de Operações de Receita na Verkada totaliza $190K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ANO 1
20%
ANO 2
30%
ANO 3
40%
ANO 4
Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)
20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)
30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)
40% adquire-se no 4th-ANO (3.33% mensal)
15%
ANO 1
25%
ANO 2
30%
ANO 3
30%
ANO 4
Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)
30% adquire-se no 4th-ANO (2.50% mensal)