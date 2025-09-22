Diretório de Empresas
Verkada
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer de Produto

  • Todos os Salários de Designer de Produto

Verkada Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na Verkada totaliza $209K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $225K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

30%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (3.33% mensal)

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (2.50% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Verkada in United States situa-se numa remuneração total anual de $237,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Verkada para a função de Designer de Produto in United States é $218,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Verkada

Empresas Relacionadas

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos