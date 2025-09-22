Diretório de Empresas
Verkada
Verkada Operações de Pessoas Salários

A remuneração total média de Operações de Pessoas na Verkada varia de $141K a $198K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$153K - $178K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$141K$153K$178K$198K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

30%

ANO 3

40%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (3.33% mensal)

15%

ANO 1

25%

ANO 2

30%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 30% adquire-se no 3rd-ANO (2.50% mensal)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (2.50% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Operações de Pessoas at Verkada sits at a yearly total compensation of $197,540. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Operações de Pessoas role is $141,100.

Outros Recursos