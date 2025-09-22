Verkada Operações de Pessoas Salários

A remuneração total média de Operações de Pessoas na Verkada varia de $141K a $198K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verkada. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média $153K - $178K United States Intervalo Comum Intervalo Possível $141K $153K $178K $198K Intervalo Comum Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 10 % ANO 1 20 % ANO 2 30 % ANO 3 40 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 10 % adquire-se no 1st - ANO ( 10.00 % anual )

20 % adquire-se no 2nd - ANO ( 1.67 % mensal )

30 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.50 % mensal )

40 % adquire-se no 4th - ANO ( 3.33 % mensal ) 15 % ANO 1 25 % ANO 2 30 % ANO 3 30 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Verkada, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 15 % adquire-se no 1st - ANO ( 15.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

30 % adquire-se no 3rd - ANO ( 2.50 % mensal )

30 % adquire-se no 4th - ANO ( 2.50 % mensal )

