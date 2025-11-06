Diretório de Empresas
Verizon
Verizon Engenheiro de Software Salários em Northern Virginia Washington DC

A remuneração de Engenheiro de Software in Northern Virginia Washington DC na Verizon varia de $95.2K por year para MTS 1 a $213K por year para PMTS. O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano year totaliza $95K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
(Nível de Entrada)
$95.2K
$92.5K
$2.7K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire-se no 3rd-ANO (34.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Verizon in Northern Virginia Washington DC situa-se numa remuneração total anual de $212,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Verizon para a função de Engenheiro de Software in Northern Virginia Washington DC é $109,000.

