A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area na Verizon varia de $91.9K por year para MTS 1 a $214K por year para DMTS. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $165K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
$91.9K
$90.4K
$1.3K
$194
MTS 2
$95K
$90.4K
$1.8K
$2.9K
MTS 3
$110K
$97.9K
$6K
$6.3K
MTS 4
$145K
$129K
$6K
$10.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Unlock by Adding Your Salary!
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
34% adquire-se no 3rd-ANO (34.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
