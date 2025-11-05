A remuneração de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area na Verizon varia de ₹794K por year para MTS 1 a ₹3.24M por year para MTS 4. O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano year totaliza ₹2.96M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.3K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.81M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.24M
₹2.71M
₹357K
₹174K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
34% adquire-se no 3rd-ANO (34.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
