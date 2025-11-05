A remuneração de Engenheiro de Software in Atlanta Area na Verizon varia de $107K por year para MTS 2 a $159K por year para PMTS. O pacote de remuneração in Atlanta Area mediano year totaliza $114K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$107K
$94.9K
$3K
$9K
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ANO 1
33%
ANO 2
34%
ANO 3
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
34% adquire-se no 3rd-ANO (34.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título