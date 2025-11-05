Diretório de Empresas
Verizon
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Hyderabad Area

Verizon Cientista de Dados Salários em Greater Hyderabad Area

A remuneração de Cientista de Dados in Greater Hyderabad Area na Verizon totaliza ₹2.38M por year para Data Scientist 3. O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano year totaliza ₹2.4M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 4 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire-se no 3rd-ANO (34.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Verizon in Greater Hyderabad Area situa-se numa remuneração total anual de ₹3,751,978. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Verizon para a função de Cientista de Dados in Greater Hyderabad Area é ₹2,418,864.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Verizon

Empresas Relacionadas

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos